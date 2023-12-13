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Сперцян получил наибольшую прибавку к стоимости в РПЛ после обновления Transfermarkt

Стоимость полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна выросла на € 3 млн. Об этом сообщил Transfermarkt.

Теперь футболист оценивается в € 18 млн. Аналогичная стоимость теперь и у капитана «Краснодара» Матвея Сафонова (+ € 2 млн — € 18 млн).

Прибавку к стоимости по € 1 млн получили защитники Хуниор Алонсо (€ 8 млн) и Витор Тормена (€ 6 млн), которые стали самой надёжной парой центра обороны первой части сезона чемпионата России.

Отмечается, что всего подорожали восемь игроков «быков», а общекомандная стоимость увеличилась на € 9,5 млн.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков по итогам 18 матчей и опережает идущий вторым «Зенит» на два очка.