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Приостановленный из-за избиения арбитра чемпионат Турции возобновится 19 декабря

Приостановленный из-за избиения арбитра чемпионат Турции возобновится 19 декабря
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Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Мехмет Бююкэкши сообщил, что чемпионат страны, который был приостановлен после нападения на арбитра матча 15-го тура между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» Халила Умута Мелера, возобновится 19 декабря.

«Халил Умут — наш арбитр, и мы гордимся его работой на внутренней и внешней арене. То, что произошло, просто неприемлемо. Состояние здоровья Мелера улучшается, мы виделись с ним. Мы не допустим повторения случившегося и непропорционального давления на наших арбитров.

Сейчас пришло время оставить споры позади и объединиться. Турецкое правосудие сделало своё дело. Как Федерация футбола Турции мы приняли решение внести изменения в наши дисциплинарные инструкции. Матчи внутреннего первенства возобновятся 19 декабря», — приводит слова Бююкэкши Spor Haberleri.

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