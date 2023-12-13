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Сергей Балахнин рассказал, что для него стало открытием первой части РПЛ

Сергей Балахнин рассказал, что для него стало открытием первой части РПЛ
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Известный отечественный тренер Сергей Балахнин назвал главное открытие первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Открытие первого круга — «Краснодар». Они не просто занимают первое место, а постоянно находились там, кроме одного тура. Из футболистов меня удивили игроки «Крыльев Советов». Достаточно молодые ребята, но показывали стабильную и очень интересную игру — долго находились в лидирующей группе», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 первую позицию в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке располагается действующий чемпион России — «Зенит» (36 очков).

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