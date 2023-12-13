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Густаво Мантуан: в моих мечтах есть попадание в сборную Бразилии

Густаво Мантуан: в моих мечтах есть попадание в сборную Бразилии
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что мечтает однажды попасть в сборную Бразилии и сыграть за главную команду своей страны. Вместе с тем хавбек сине-бело-голубых доволен тем, как сейчас протекает его карьера.

«Конечно, в моих мечтах есть попадание в сборную Бразилии, и мне хотелось бы продолжать играть в Европе. Но при этом я совершенно не исключаю в моём футбольном будущем каких-то совершенно других возможных вариантов. Повторюсь, это очень индивидуальный выбор. Каждый игрок что-то решает для себя, и одного идеального варианта совершенно точно не существует», — приводит слова Мантуана «РБ Спорт».

«Зенита» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 набрал 36 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Эта встреча состоится 2 марта. 22-летний Мантуан провёл 16 матчей в рамках внутреннего первенства, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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