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Мантуан: «Краснодар» смотрится солидно, это достойный конкурент в борьбе за золото

Мантуан: «Краснодар» смотрится солидно, это достойный конкурент в борьбе за золото
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о находящемся на первой строчке турнирной таблицы «Краснодаре». «Быки» набрали 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.

«Краснодар» — действующий лидер, поэтому, конечно, достойный конкурент, более чем, команда очень солидно смотрится. В этом сезоне теряет очень мало очков, уверенно играет, побеждает и, повторюсь, совершенно не зря лидирует. Поэтому с ними особенно непросто соперничать в этом сезоне. Из других команд ещё бы выделил «Динамо». Думаю, что наравне с «Зенитом» «Краснодар» и «Динамо» и будут вести основную борьбу за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Мантуана «РБ Спорт».

«Зенит» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 набрал 36 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы. «Краснодар» занимает первое место (38 очков), а «Динамо» идёт третьим (32 очка). 22-летний Мантуан провёл 16 игр в рамках внутреннего первенства, забил два гола и сделал три результативные передачи.

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