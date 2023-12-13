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ФИФА огласила претендентов на награду лучшему тренеру 2023 года

ФИФА огласила претендентов на награду лучшему тренеру 2023 года
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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена претендентов на награду лучшему тренеру 2023 года. В список номинантов вошли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи», сборная Италии).

Напомним, Гвардиола в прошлом сезоне привёл «Манчестер Сити» к победе сразу в трёх турнирах — Лиге чемпионов, английской Премьер-лиге и Кубке Англии. Индзаги выиграл с «Интером» Кубок Италии и довёл миланскую команду до финала Лиги чемпионов. Спаллетти, в свою очередь, помог «Наполи» выиграть первое скудетто за 33 года. После этого 64-летний специалист возглавил сборную Италии, с которой вышел в финальную часть Евро-2024.

Победитель номинации будет объявлен на церемонии награждения The Best, которая состоится в понедельник, 15 января. В прошлом году тренером года стал наставник сборной Аргентины Лионель Скалони, приведший свою команду к победе на чемпионате мира – 2022.

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