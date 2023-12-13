«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45

Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся сербская «Црвена Звезда» и английский «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алияр Агаев. Игра начнётся в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» набрала одно очко и занимает последнее место в группе G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 15 очков и располагаются на первой строчке, а также досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Команды уже встречались в 1-м туре группового этапа в минувшем сентябре. В той встрече «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.