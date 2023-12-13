Фабиньо: камбэки «Ливерпуля» — это то, что нужно для победы в АПЛ

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо, выступающий на данный момент за саудовский «Аль-Иттихад», высказался о выступлении своей бывшей команды в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Я очень рад за ребят. На данный момент они лидируют, но вся основная борьба за титул ещё впереди. У «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» дела идут неплохо. Они все могут конкурировать за победу в АПЛ.

«Ливерпуль» нашёл способ побеждать в любых ситуациях — они забивают голы после 90 минут игры. Это показывает, насколько хорош их менталитет. А ведь это именно то, что нужно для победы в Премьер-лиге», — приводит слова Фабиньо журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа набрали 37 очков после 16 туров и опережают «Арсенал» на одно очко.