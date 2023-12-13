Уэсли Снейдер: женщины-тренеры в мужском футболе? Мы заходим слишком далеко

Бывший полузащитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер выразился скептически относительно идеи о том, чтобы женщина-тренер имела возможность тренировать мужскую команду.

«Я ничего не имею против женщин, но с подобными идеями мы заходим слишком далеко. Слышу, как люди говорят, что мы должны что-то изменить. Но почему? Что нам необходимо менять? Если это произойдёт, то так тому и быть, но мы слишком сильно к этому стремимся. Даже тот факт, что мы говорим об этом сейчас, уже слишком. Возможно, когда-то подобное произойдёт само собой, но сейчас мы навязываем эти идеи, что является контрпродуктивным», — приводит слова Снейдера Sport.es.

Напомним, Снейдер завершил профессиональную карьеру футболиста в 2019 году. Последним его клубом стала катарская «Аль-Гарафа». Также нидерландский полузащитник выступал за мадридский «Реал», турецкий «Галатасарай», миланский «Интер», в составе которого в 2010 году он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Италии и Кубок Италии.