Снейдер: в 2010-м «Золотой мяч» должен был выиграть я, а не Месси. Мне до сих пор больно

Бывший полузащитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось выиграть «Золотой мяч» в 2010 году.

«Это немного несправедливо, что я не был награждён «Золотым мячом» в 2010 году, и его выиграл Месси. Хотя я не из тех, кто плачет по этому поводу. «Золотой мяч» — то индивидуальная награда, а я предпочитаю выигрывать командные трофеи. Если бы мне пришлось выбирать между Лигой чемпионов и« Золотым мячом», я бы выбрал Лигу чемпионов, которую я и завоевал в том году. Но всё равно мне до сих пор больно», — приводит слова Снейдера AS.

Напомним, в 2010 году в составе «Интера» Снейдер выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Италии и Кубок Италии, а также вместе с национальной командой Нидерландов дошёл до финала чемпионата мира.