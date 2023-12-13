В Бразилии назвали защитника «Зенита» Дугласа Сантоса «игроком, не оправдавшим ожидания»

Бразильское издание Piu Esportes в своей подборке с информацией о судьбе футболистов сборной Бразилии, выигравшей Олимпийские игры 2016 года, охарактеризовало защитника «Зенита» Дугласа Сантоса как «игрока, не оправдавшего ожидания».

Издание подчеркнуло, что в 2015 году Сантос являлся звездой «Атлетико Минейро», за который он много играл.

Напомним, на Олимпиаде 2016 года Сантос принял участие в шести матчах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Сантос перешёл в санкт-петербургский клуб из немецкого «Гамбурга» в 2019 году. За этот период он принял участие в 169 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.