Сычёв: судейские скандалы не добавляют позитива РПЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о работе судейского корпуса в первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Судейство — это такой тонкий момент. Давайте оставим обсуждение данного вопроса специалистам. Вопросов, как всегда, много, а ответов нет. Если бы не было вопросов, тогда было бы проще. Но раз за разом, каждый тур возникают вопросы. Скандалы не добавляют позитива в наш чемпионат. Сравнить с судейством прошлого сезона? Я не так глубоко погружён. Хотелось бы, что всё решилось на футбольном поле, чтобы всё решалось в игре: кто сильнее, а кто слабее», — приводит слова Сычёва Metaratings.ru.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков после 18 туров. На втором месте располагается «Зенит» (36), третью строчку занимает московское «Динамо» (32).