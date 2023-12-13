Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сычёв: судейские скандалы не добавляют позитива РПЛ

Сычёв: судейские скандалы не добавляют позитива РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о работе судейского корпуса в первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Судейство — это такой тонкий момент. Давайте оставим обсуждение данного вопроса специалистам. Вопросов, как всегда, много, а ответов нет. Если бы не было вопросов, тогда было бы проще. Но раз за разом, каждый тур возникают вопросы. Скандалы не добавляют позитива в наш чемпионат. Сравнить с судейством прошлого сезона? Я не так глубоко погружён. Хотелось бы, что всё решилось на футбольном поле, чтобы всё решалось в игре: кто сильнее, а кто слабее», — приводит слова Сычёва Metaratings.ru.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков после 18 туров. На втором месте располагается «Зенит» (36), третью строчку занимает московское «Динамо» (32).

Материалы по теме
Дмитрий Сычёв: «Локомотив» ещё поборется за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android