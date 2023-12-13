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«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: экс-игрок «Рубина» Хван Ин Бём отыграл один мяч хозяев

«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: экс-игрок «Рубина» Хван Ин Бём отыграл один мяч хозяев
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В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются сербская «Црвена Звезда» и английский «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Алияр Агаев. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа G. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Хэмилтон – 19'     0:2 Бобб – 62'     1:2 Бём – 76'     1:3 Филлипс – 85'     2:3 Катаи – 90+1'    

На 76-й минуте полузащитник Хван Ин Бём поразил ворота гостей.

Ранее, на 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Мика Хэмилтон. На 62-й минуте голом отметился нападающий «горожан» Оскар Бобб.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» набрала одно очко и занимает последнее место в группе G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 15 очков и располагаются на первой строчке, а также досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Команды уже встречались в 1-м туре группового этапа в минувшем сентябре. В той встрече «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов
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