«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: Калвин Филлипс забил гол с пенальти

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В эти минуты идёт матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются сербская «Црвена Звезда» и английский «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Алияр Агаев. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте полузащитник английского клуба Калвин Филлипс реализовал пенальти, назначенный за фол на Хэмилтоне.

Ранее, на 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Мика Хэмилтон. На 62-й минуте голом отметился нападающий «горожан» Оскар Бобб. На 76-й минуте полузащитник Хван Ин Бём поразил ворота гостей.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Црвена Звезда» набрала одно очко и занимает последнее место в группе G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 15 очков и располагаются на первой строчке, а также досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Команды уже встречались в 1-м туре группового этапа в минувшем сентябре. В той встрече «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.