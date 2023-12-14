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Источник: главный тренер «Жироны» сменит Хави в «Барселоне»

Источник: главный тренер «Жироны» сменит Хави в «Барселоне»
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Главный тренер «Жироны» Анхель Мичел может сменить Хави на посту главного тренера «Барселоны», сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, агент Мичела с октября провёл три встречи с представителями «Барселоны». Если ничего не изменится, он будет тренером «Барселоны» в сезоне 2024/2025. В случае, если Хави будет уволен до окончания сезона, Рафа Маркес, работающий в «Барселоне Б» будет временным тренером до прибытия Мичела.

После 16 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 34 очка. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на семь очков.

В Лиге чемпионов команда заняла первое место в группе и вышла в плей-офф турнира.

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