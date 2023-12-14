Главный тренер «Антверпена» поделился эмоциями от победы в матче с «Барселоной» в ЛЧ

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел прокомментировал победу своей команды в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:2).

«Это был потрясающий вечер с нашими болельщиками. Мы начали очень хорошо с фантастического гола. Есть маленькие детали, которые решают игру. В контратаке мы пропустили гол с первого удара. Когда мы вновь вышли вперёд, стадион взорвался.

При счете 2:2 я подумал: «Опять». С «Шахтером» и «Порту» мы играли очень хорошо, но потеряли контроль во втором тайме и проиграли оба матча. На этот раз через минуту мы забили победный гол. Это было потрясающе», — приводит слова ван Боммела официальный сайт УЕФА.

«Антверпен» занял последнее место в группе, набрав три очка. «Барселона», в свою очередь, заняла первое место, записав в свой актив 12 очков.