«Ман Сити» стал 9-м клубом, выигравшим все матчи в группе ЛЧ, это 13-й случай в истории

«Манчестер Сити» завершил групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с шестью победами в шести матчах при общей разнице мячей 18:7.

Это 13-й случай в истории турнира, когда команде удалось показать максимальный результат. «Манчестер Сити» стал девятым клубом, которому покорилось это достижение и вторым в Англии после «Ливерпуля».

Днём ранее максимальный результат в этом розыгрыше Лиге чемпионов показал также мадридский «Реал». Испанский клуб выиграл шесть матчей из шести с разницей мячей 16:7.

Соответственно это был 12-й случай максимального результата в ЛЧ в истории. «Реалу» уже в третий раз покорилось это достижение — столько же, сколько и «Баварии».

11 предыдущих случаев, когда команды выигрывали шесть матчей из шести в группе ЛЧ: «Милан» (сезон-1992/1993, разница мячей 11:1), «ПСЖ» (1994/1995, 12:3), «Спартак» М (1995/1996, 15:4), «Барселона» (2002/2003, 13:4), «Реал» (2011/2012, 19:2), «Реал» (2014/2015, 16:2), «Бавария» (2019/2020, 24:5), «Аякс» (2021/2022, 20:5), «Ливерпуль» (2021/2022, 17:6), «Бавария» (2021/2022, 22:3), «Бавария» (2022/2023, 18:2).

Сезон-2023/2024 стал последним в истории Лиги чемпионов, в котором проводится групповой раунд. Предполагается, что со следующего сезона команды перейдут в основном раунде на формат с швейцарской системой розыгрыша.