Фанаты «Црвены Звезды» продемонстрировали перевёрнутый баннер «Манчестер Сити»

На фанатской трибуне «Црвены Звезды» во время домашнего матча 6 тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» появился баннер «горожан», сообщает сербское издание Telegraf. Сообщается, что баннер появился на короткое время в перевёрнутом виде, после чего был спрятан.

Ранее появлялась информация о нападении фанатов «Црвены Звезды» на приехавших поклонников английского клуба перед матчем. Сообщалось, что около 30 нападавших в масках избили около 20 болельщиков «Манчестер Сити» в одном из белградских баров.

Сербская «Црвена Звезда» со счётом 2:3 уступила на своём поле английскому «Манчестер Сити» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G. В итоговой турнирной таблице белградцы набрали одно очко и финишировали на последнем месте, завершив выступления в текущем евросезоне.