Хавбек «Пари НН» Эдедем: в Армении люди не хотели идти рядом со мной или просто смеялись

Нигерийский полузащитник «Пари НН» Эссьен Эдедем рассказал о проведённом времени в Армении. Хавбек выступал в этой стране за команду «Ван».

«В Армении было странно… Когда я куда-то выходил, а это случалось редко, — люди на меня смотрели не отрываясь. Они между собой говорят — и ты понимаешь, что обсуждают тебя. Люди не хотят идти рядом или просто смеются. Меня критиковали из-за мелочей: одежды и прочего. Между Россией и Арменией — большая разница. Здесь если дети меня заметят, то подойдут, улыбнутся, сфотографируются. Они более открыты. В Армении всё наоборот», — приводит слова Эдедема «Матч ТВ».

25-летний Эссьен Эдедем выступает за «Пари Нижний Новгород» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл три игры за основную команду нижегородцев в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. «Пари НН» после первого круга занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Юрана сыграют с «Факелом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.