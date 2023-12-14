Анри: зачем Мбаппе уходить из «ПСЖ»? Я на его месте остался бы и завершил всё начатое

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

«Если бы я был Мбаппе, я не ушёл бы в «Реал» или прочие команды. Нужно закончить то, что начал. Зачем уезжать? Ты всё ещё должен выиграть чемпионат Франции.

Килиан любит «ПСЖ», и все должны это осознавать. Он любит свой клуб, именно в Париже он окреп и стал тем, кем является сейчас. Я хочу, чтобы Мбаппе оставался с «ПСЖ» до конца», – сказал Анри в эфире программы CBS Sports.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне форвард провёл за парижан 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.