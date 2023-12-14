Путин назвал «полным извращением олимпийской идеи» решение МОК по допуску России

Президент России Владимир Путин высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до предстоящей Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«По поводу решения МОК в сравнении с другими спортсменами, израильскими и так далее. Первое: всё, что делается в отношении российского спорта, – полное противоречие и извращение олимпийской идеи «О, спорт, ты — мир!» Олимпийское движение и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять. А современные чиновники слишком увлеклись бизнесом, попали в зависимость от спонсоров. Но там и внутренних проблем достаточно. Если они будут двигаться и дальше таким образом, то похоронят олимпийское движение. Мне кажется некорректным показывать на кого-то пальцем. Спортсмены здесь при чём? Но то же самое должно быть сделано в отношении российских спортсменов. Решения принимаются невыгодные для всех», — сказал Путин на прямой линии.

Напомним, ранее МОК опубликовал релиз, согласно которому до Олимпийских игр во Франции будут допущены только те российские спортсмены, которые соответствуют ряду выдвинутых условий. Также принять участие в Олимпиаде смогут только индивидуальные атлеты, команды по различным видам спорта до соревнований допущены не будут.