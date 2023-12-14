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Что президент говорил о спорте на прямой линии

Путин назвал «полным извращением олимпийской идеи» решение МОК по допуску России
Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до предстоящей Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«По поводу решения МОК в сравнении с другими спортсменами, израильскими и так далее. Первое: всё, что делается в отношении российского спорта, – полное противоречие и извращение олимпийской идеи «О, спорт, ты — мир!» Олимпийское движение и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять. А современные чиновники слишком увлеклись бизнесом, попали в зависимость от спонсоров. Но там и внутренних проблем достаточно. Если они будут двигаться и дальше таким образом, то похоронят олимпийское движение. Мне кажется некорректным показывать на кого-то пальцем. Спортсмены здесь при чём? Но то же самое должно быть сделано в отношении российских спортсменов. Решения принимаются невыгодные для всех», — сказал Путин на прямой линии.

А ещё он высказался:
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Напомним, ранее МОК опубликовал релиз, согласно которому до Олимпийских игр во Франции будут допущены только те российские спортсмены, которые соответствуют ряду выдвинутых условий. Также принять участие в Олимпиаде смогут только индивидуальные атлеты, команды по различным видам спорта до соревнований допущены не будут.

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