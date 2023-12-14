«Все знают, что это наши атлеты»: Путин — о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе

Президент России Владимир Путин высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) под нейтральным флагом.

«Ехать или не ехать? Тут такой момент: нужно внимательно смотреть, какие условия. Все знают, что это наши спортсмены», — сказал Путин на прямой линии.

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске атлетов из России и Беларуси, прошедших квалификацию в своих видах спорта, на летнюю Олимпиаду 2024 года в нейтральном статусе. При этом спортсмены должны соблюсти ряд условий, чтобы получить лицензию на участие в соревнованиях в качестве индивидуальных атлетов. По последней информации МОК, лицензии на выступление на Олимпиаде в Париже получили шестеро российских и пятеро белорусских атлетов.