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Пиоли — о ставках Тонали: я ничего не знал о проблемах Сандро. Он всегда был разумным

Пиоли — о ставках Тонали: я ничего не знал о проблемах Сандро. Он всегда был разумным
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что не знал о зависимости своего экс-подопечного Сандро Тонали от ставок на спортивные события.

«Я ничего не знал о проблемах Сандро. Он всегда был разумным парнем. Не часто удаётся быть в курсе того, чем игроки занимаются за пределами футбольного поля.

Есть ли сочувствия «Ньюкаслу»? Подписание Тонали летом — хорошая сделка. «Сороки» приобрели отличного игрока. Если честно, никто не мог ожидать, что Сандро могут дисквалифицировать.

Уверен, Тонали вернётся на свой прежний уровень. Надеюсь, этот горький опыт будет для него полезен», – приводит слова Пиоли Daily Mail.

Напомним, Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбол. Он признался, что ставил на те матчи «Милана», когда не попадал в заявку.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» минувшим летом за € 64 млн. В текущем сезоне итальянец провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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