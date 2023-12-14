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«Ливерпуль» хочет отозвать Карвалью из аренды

«Ливерпуль» хочет отозвать Карвалью из аренды
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«Ливерпуль» в январе намерен отозвать португальского полузащитника Фабиу Карвалью из аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, футболист на данный момент выступает за «Лейпциг».

По информации источника, мерсисайдцы начали переговоры с «Лейпцигом» о досрочном прекращении аренды Карвалью. «Ливерпуль» не устраивает недостаточное количество игрового времени 21-летнего хавбека.

Карвалью перешёл в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно — 2022 из «Фулхэма» за € 5,9 млн. В текущем сезоне португалец провёл за «Лейпциг» 13 неполных матчей во всех турнирах. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

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