Тило Керер намерен покинуть «Вест Хэм»

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Немецкий защитник «Вест Хэма» Тило Керер в предстоящее трансферное окно, скорее всего, покинет лондонскую команду. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок поручил своим представителем заняться поиском нового клуба. Подобное решение было принято Керером из-за нехватки игровой практики. Отмечается, что на немецкого футболиста претендует «Айнтрахт».

В текущем сезоне Керер провёл за «Вест Хэм» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Вест Хэма» к защитнику «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии Роберту Ренану.