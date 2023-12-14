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Вермерен принял решение покинуть «Антверпен». На игрока претендуют топ-клубы

Вермерен принял решение покинуть «Антверпен». На игрока претендуют топ-клубы
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Полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен решил уйти из бельгийского клуба в 2024 году. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок уже успел обратиться к руководству клуба о возможности трансфера. Пока неизвестно, продадут хавбека в зимнее или летнее трансферное окно. Представители 18-летнего футболиста уже начали активно предлагать услуги своего клиента европейским топ-клубам.

В текущем сезоне Вермерен провёл за «Антверпен» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с бельгийским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Вермерену со стороны «Барселоны».

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