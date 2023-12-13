Кайседо: Почеттино поддерживает меня, старый добрый Мойсес скоро вернётся

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался о своей игровой форме на данный момент.

«Старый добрый Мойсес скоро вернётся, продолжит добиваться успехов и подарит много радости болельщикам «Челси». Я спокоен, потому что знал, что в моей карьере будут непростые моменты. Мне важно оставаться сильным духом в эти отрезки.

Почеттино всегда поддерживал меня, доверие тренера в такой ситуации очень важно», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Челси» приобрёл Кайседо минувшим летом у «Брайтона» за € 116 млн. В текущем сезоне эквадорец провёл за «аристократов» 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.