Агент Кики: в контракте с «Уралом» не написано, что он в каждой игре будет на поле

Футбольный агент Хелио Мартинс, представляющий интересы португальского защитника «Урала» Кики, рассказал о планах игрока на будущее.

«У Кики настал момент для перезарядки. Он проведёт праздничные дни с семьёй, после чего вернётся в расположение «Урала» и будет биться за место на поле. Мыслей об уходе или об аренде нет. Да, игровой практики в последних матчах было не так много, но это решение тренера, и Кики его уважает. В контракте не написано, что Кики в каждой игре будет на поле.

Он уже не молодой парень, Кики — опытный боец, который готов каждый день доказывать свою необходимость. Футболист нанял учителя по русскому языку и уже немного говорит на русском, так что его планы связаны с Россией», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кики принял участие в 13 матчах за «Урал» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Последнее появлении португальца на поле датируется 2 ноября. Тогда 29-летний защитник провёл 72 минуты в матче Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Текущее соглашение футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 600 тыс.