Уткин – о награде ТЭФИ Черданцеву: она выглядит практически, как посмертная

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал награду ТЭФИ журналисту Георгию Черданцеву. Ведущий получил премию за репортаж, который был посвящён Чемпионату Мира 2023 года в Катаре, а именно финалу турнира Аргентина – Франция (3:3 и 4:2 по серии пенальти).

«Премию ТЭФИ получил мой бывший коллега Георгий Черданцев. Я его поздравляю с этим обстоятельством. Мне очень понравилось, как это комментировали люди, которые обычно пишут о спортивном телевидении. Они писали, что это заслуженная награда, и вспоминают знаменитый блестящий репортаж 2008 года Чемпионата Европы Нидерланды – Россия (1:3).

Всё как-то сходится, что человек эту награду заслужил благодаря своей карьере. А ведь оборотная сторона этого какая? Это означает, что с тех пор субъект награды очень мало развивался. Пожелаем ему обратного перелома в карьере. А то к творческому отношению награда выглядит практически, как посмертная», — сказал Уткин в своём YouTube-канале.

Российский журналист Георгий Черданцев получил награду ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Также за эту премию конкурировал спортивный ведущий Дмитрий Губерниев.