Виталий Калешин высказался о назначении брата на пост наставника «Алании»

Бывший футболист Виталий Калешин, ранее выступавший за казанский «Рубин» и «Краснодар», прокомментировал назначение своего брата Евгения Калешина на пост главного тренера владикавказской «Алании».

«Желаю удачи брату в «Алании»! Жду от него побед и выхода в Премьер-Лигу. Уверен, что с футбольной точки зрения всё будет хорошо. Но это полбеды, вопрос со стадионом бы решить.

Состав у «Алании» хороший, сбалансированный, команда каждый год идёт в группе лидеров. Это клуб с историей, с определённой футбольной культурой. Отличное решение и для клуба, и для Евгения», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, 12 декабря, «Алания» официально объявила о назначении Калешина. Специалист подписал контракт на 3,5 года.

После 20 сыгранных туров в Мелбет Первой лиге «Алания» набрала 32 очка и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате махачкалинское «Динамо» с 37 очками.