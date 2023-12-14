Стало известно, сколько «Манчестер Сити» заработал по итогам групповой стадии ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» заработал € 76,48 млн по итогам группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. Об этом сообщает газета AS.

Данную сумму «горожане» получили благодаря попаданию в плей-офф, призовым за результаты матчей, а также бонусам, которые начисляются в зависимости от коэффициентов клуба на основе его выступлений клуба в турнире за последние 10 лет.

Напомним, английский «Манчестер Сити» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 попал в квартет G. В соперниках у «горожан» были следующие клубы: немецкий «РБ Лейпциг», швейцарский «Янг Бойз» и сербская «Црвена Звезда». В шести играх подопечные Хосепа Гвардиолы сумели добыть шесть побед. «Горожане» набрали 18 очков. Они финишировали на первом месте в турнирной таблице и вышли в ⅛ финала соревнования.