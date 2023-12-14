Экс-игрок «Зенита» Витсель — лучший по точным пасам под прессингом на групповом этапе ЛЧ

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита», а ныне футболист испанского «Атлетико» Мадрид Аксель Витсель стал лучшим игроком группового этапа Лиги чемпионов по точным пасам под прессингом в сезоне-2023/2024, сообщает La Pausa.

Аксель Витсель имеет показатель точных передач под прессингом 95,9%. За ним располагаются защитник «Манчестер Сити» Натан Аке – 95,5%, игроки «Реала» Мадрид Родриго – 94,9% и Тони Кросс – 94,7%, а также футболист «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи – 94,7%.

Напомним, 34-летний бельгиец перебрался в «Зенит» из португальской «Бенфики» осенью 2012 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 40 млн. После пяти лет в России Аксель переехал в китайский «Тяньцзинь» за € 20 млн.

Однако через год Витсель присоединился к «Боруссии» Дортмунд за € 20 млн. Летом 2022 года бельгиец перешёл в «Атлетико» в качестве свободного агента.