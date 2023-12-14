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Агенты игрока «Зенита» Ренана оценили вероятность его перехода в «Интернасьонал»

Агенты игрока «Зенита» Ренана оценили вероятность его перехода в «Интернасьонал»
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Агенты, которые предоставляют интересы бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана, оценили вероятность его перехода в «Интернасьонал».

«Переход Ренана в «Интернасьонал» составляет 40%», — приводит сообщение агентов спортивный журналист Тиаго Стормовски в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

При этом журналист также утверждает, что бразильский защитник уже продан английскому «Вест Хэму». «Зенит» при трансфере Ренана получит как минимум 80% от всей финансовой сделки.

Напомним, Роберт не может сразу перейти в английский клуб, так как из-за санкций «молотобойцы» не могут заплатить «Зениту». Именно поэтому Ренан отправится в аренду на родину в Бразилию и возможными клубами для продолжения карьеры являются «Коринтианс» и «Интернасьонал».

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Источник: защитник «Зенита» Ренан вместо «Коринтианса» перейдёт в «Интернасьонал»
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