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Игрок «Вильярреала» Габбиа наткнулся лицом на колено партнёра по команде в матче ЛЕ

Игрок «Вильярреала» Габбиа наткнулся лицом на колено партнёра по команде в матче ЛЕ
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Защитник испанского «Вильярреала» Маттео Габбиа наткнулся лицом на колено партнёра по команде Рауля Альбиоля в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ренном» (3:2).

Фото: кадр из трансляции матча

Габбиа появился в стартовом составе и в одном из эпизодов неудачно оступился и наткнулся лицом на колено Альбиоля.

Габбиа является игроком итальянского «Милана», но в этом сезоне отправился в аренду в испанский клуб. В нынешнем сезоне защитник сыграл за «Вильярреал» 13 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

После шести сыгранных матчей в турнире «Вильярреал» имеет 13 очков. Команда из Испании заняла первое место в турнирной таблице группы F. «Ренн», в свою очередь, остался с 12 очками. Он финишировал на второй строчке. При этом обе команды вышли в плей-офф ЛЕ.

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