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Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Определились все участники плей-офф Лиги Европы
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Завершился заключительный тур группового этапа Лиги Европы, по итогам которого определись все участники плей-офф турнира.

В плей-офф Лиги Европы с первого места группы вышли Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» (Прага), «Байер».

Со второго места в плей-офф турнира попали «Фрайбург», «Марсель», «Спарта» (Прага), «Спортинг» (Лиссабон), «Тулуза», «Ренн», «Рома», «Карабах».

В Лигу Европы из Лиги чемпионов попали «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтёр».

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА-2023/24 состоится в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария), в понедельник, 18 декабря

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