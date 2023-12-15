Андрей Аршавин рассказал о сходстве «Зенита» с украинским «Шахтёром»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о сходстве команды с украинским «Шахтёром».

«Топил бы я за молодых игроков, если бы стал президентом клуба? Десять лет назад я говорил хозяину клуба, что нам надо делать так, как «Шахтёр». И в принципе мы теперь стали похожи на «Шахтёр». Естественно, по философии я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона». Но для этого нужно, чтобы академия выпускала игроков. Для этого нужно не только деньги вкладывать в академию, но и душу, философию прививать. Если ребята пришли в «Зенит», то у них должен быть шанс попасть в главную команду. Давать шансы футболистам», — сказал Аршавин в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Напомним, на зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на два очка.