Украинец Коноплянка обвинил президента «ЧФР Клуж» во лжи, а тренера в неуважении

Украинский полузащитник «ЧФР Клуж» Евгений Коноплянка отреагировал на обвинения президента клуба Нелу Варга в том, что игрок часто пропускает матчи. Напомним, ранее Варга заявил, что разочарован в украинце, поскольку за день до матча футболист часто жаловался на травмы.

«Такого не было, что перед каждой игрой я уходил с поля. Когда я был в хорошей форме на тренировках и тренер делал мне комплимент, то даже после этого он меня не наигрывал. Поэтому то, что сказал президент – неправда.

Если бы я знал, что сыграю с первых минут, но есть какой-то ушиб – то готов колоть обезболивающие, пить таблетки. Чтобы только выйти в стартовом составе. Но, к сожалению, тренер ни разу не наигрывал меня в составе, хотя однажды говорил, что поставит с первых минут. Когда дело доходило до игры, он не сдерживал своего слова. Даже не выпускал на замену. Так продолжалось много игр. Это касается обычного уважения. Но этот тренер в жизни об этом не слышал», — приводит слова Коноплянки ua.tribuna.com.

Коноплянка выступает за румынский клуб с лета 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.

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