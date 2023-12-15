«Всё ушло в пятки и обратно вернулось». Сабитов ― о самом памятном матче за «Спартак»

Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал о самом памятном матче в футболке красно-белых.

«Самый запоминающийся матч? Дебютный в РПЛ с «Сатурном», дебютный в Лиге чемпионов в «Марселе». С «Марселем» вообще смешно ― я же привык, что с командой на еврокубки катаюсь, но своё место знаю ― сижу. А здесь играем в гостях, концовка, мы ведём. И Валерий Георгиевич, видимо, что-то перепутал, говорит мне: «Саба, давай, разминайся». Я пока переодевался, у меня всё перед глазами пролетело, всё ушло в пятки и обратно вернулось, волосы дыбом встали. А я там ещё и забить мог. Не знаю, как оказался перед воротами — обычно же ни туда, ни сюда не добегаю. Мне покатили, я вратаря не смог переиграть. Так что есть что вспомнить, долго буду это делать», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Напомним, «Спартак» играл с «Марселем» в сентябре 2010 года в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 1:0.

Сабитов перешел в «Спартак» из «Сатурна» (Раменское) в январе 2007 года. Сумма трансфера составила €200 тыс. За красно-белых защитник выступа до января 2011 года. В футболке «Спартака» Сабитов сыграл 64 матча и отдав 4 голевые передачи.