Ренат Сабитов ― о выездах в ФНЛ: когда я ещё оказался бы на Сахалине, если бы не футбол?

Бывший защитник московского «Спартака» и раменского «Сатурна» Ренат Сабитов поделился опытом своих выступлений в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Вторая лига ― это отдельный мир, но я больше люблю смотреть на положительные стороны. Трудности есть везде. Можно сказать, что и в «Спартаке» есть свои трудности. В моём понимании хорошо, что к нам приходят молодые ребята, есть интересные соперники. Бывают приключения с переездами. Трудности есть везде, но наша главная задача, чтобы ребята их преодолели и ушли в лиги выше. В нашей группе были «Владивосток» и «СКА Хабаровск». Эти два вы лета мы зацепили. Для тренерского штаба это уже привычно, да и бегать нам не надо. В Хабаровске во втором туре была жара. Всё понимаю, сам такое проходил. А во Владивосток приехали в дождик. Приезжаешь — и сразу надо играть. Наверное, для ребят это и хорошо — у них не должно быть никаких отговорок.

Будучи футболистом, я любил выезда. Я летал на Сахалин — такое наслаждение было! Не знаю, когда бы просто так попал туда, если бы не футбол. Ребята станут только сильнее от этого. Конечно, устаёшь от перелётов, пару дней потом надо в себя приходить. Но тут главную роль играет результат — если выигрываешь, всё легче переносится. У нас таких два выезда, а сколько Хабаровску и Владивостоку надо сюда слетать? После свистка уже ничего не важно — на поле вышел и всё забыл. Это лучшее время в футболе, когда ты на 90 минут можешь забыть обо всём. Жаль, что это осознание ко мне поздно пришло», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.