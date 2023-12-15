Экс-игрок «Спартака» Сабитов: как можно о Федуне говорить плохо? У клуба появился дом

Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов высказался о бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне.

«Федун столько делал для «Спартака» и не сомневаюсь, что будет ещё делать. Могу сказать на своём примере, когда я получил травму плеча. А получил, кстати, очень смешно. Я в составе, играю, а тут перерыв на сборные, ну я и решил через себя пробить на тренировке. Всё, плечо после этого сразу повисло. Мне тогда казалось, что всё могу, а это для меня самое страшное. Так вот Федун приходил после игры в раздевалке и всегда спрашивал, как моё плечо. Да какое ему дело по большому счёту, как моё плечо. На него постоянно кто-то обижается, кто-то наезжает.

Но если взглянуть, что он сделал — у «Спартака» появился свой дом. Не знаю, как про этого человека можно сказать что-то плохое. Он отдавал себя полностью «Спартаку». Меня удивил его уход. У меня были похожие чувства с Титовым — когда я был ребёнком, следил за ним, потом играл и уже не мог представить «Спартак» без него. Так же и с Федуном. Но жизнь продолжается. Значит, так сложилось», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Сабитов принадлежал «Спартаку» с 2007 по 2011 год. Суммарно он провёл за красно-белых 64 матча во всех турнирах. Леонид Федун покинул «Спартак» 22 августа 2022 года.