Джейми Каррагер: пока «Ливерпуль» не выглядит как чемпион Англии

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер полагает, что прямо сейчас команда Юргена Клоппа, лидирующая в турнирной таблице АПЛ, не выглядит как чемпион Англии.

«Ливерпуль" не похож на чемпионов Премьер-лиги. Пока нет. Мы всё ещё ждём соответствующего заявления от мерсисайдцев. Этот месяц предоставляет собой идеальную возможность проявить себя. Впереди у «Ливерпуля» игра с «Манчестер Юнайтед» — важнейший матч. Вне зависимости от положения обоих клубов. А следом «Арсенал». Приближается момент истины, после которого у нас будет чёткое представление о том, насколько хорош «Ливерпуль» и чего он можно достичь в этом сезоне. Сейчас «Ливерпуль» лидирует, но я не уверен, что это лидерство можно назвать убедительным. Таблица говорит об одном, но мои глаза говорят мне о другом. Баланс в команде всё ещё не совсем правильный, и трудно представить, на что она будет готова без профильного опорного полузащитника. Такого «вау-момента» в игре «Ливерпуля» я пока что не видел», — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

«Ливерпуль» после 16 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 располагается на первом месте турнирной таблицы, опережая идущий следом «Арсенал» на два очка. В это воскресенье, 17 декабря, «красные» сыграют с «Ман Юнайтед» на «Энфилде» в матче 17-го тура АПЛ.