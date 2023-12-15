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«Краснодар» интересуется полузащитником мексиканского «Крус Асуля» Кастаньо

«Краснодар» интересуется полузащитником мексиканского «Крус Асуля» Кастаньо
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Футбольный клуб «Краснодар» интересуется колумбийским полузащитником Кевином Кастаньо (на фото слева), который выступает за мексиканский «Крус Асуль». Об этом сообщает журналист Диего Руеда в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, также существует вероятность перехода игрока в португальский «Порту».

23-летний центральный полузащитник выступает за мексиканский клуб с июля этого года. За это время футболист принял участие в 33 матчах в составе «Крус Асуля» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. В активе Кевина есть семь матчей за основную сборную Колумбии.

Действующий контракт Кастаньо с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Tramsfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн.

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