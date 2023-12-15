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Фанаты «Балтики» получили трое суток ареста и бан на год за драку на матче РПЛ

Фанаты «Балтики» получили трое суток ареста и бан на год за драку на матче РПЛ
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Двое фанатов «Балтики», которые устроили драку на трибуне во время матча Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1), получили трое суток ареста и годичный запрет на посещение футбола, информирует телеграм-канал «Мутко против».

47-летний Павел и 27-летний Евгений не поделили места на секторе. В итоге мужчины подрались, их разнимали стюарды, а потом задержали сотрудники полиции. В отделе на них оформили протокол и позже материалы передали в суд, где и было вынесено наказание — трое суток ареста и бан на год.

Отмечается, что другие болельщики «Балтики», устроившие драку на матче калининградцев со «Спартаком», отделались штрафом — по 15 тыс. рублей. Фанаты «Спартака», участвовавшие в драке, ещё не предстали перед судом.

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