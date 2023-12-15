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ФИФА второй раз приняла решение в пользу «Ростова» в разбирательствах с европейским клубом

ФИФА второй раз приняла решение в пользу «Ростова» в разбирательствах с европейским клубом
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ФИФА обязала «Рому» выплатить солидарную сумму «Ростову» за переход Эльдора Шомуродова из «Дженоа» в стан римлян. Ранее «Ростов» подал в ФИФА соответствующую жалобу, которая была рассмотрена и удовлетворена.

«Футбольный клуб «Ростов» в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома» в связи с переходом нападающего Эльдора Шомуродова. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа».

Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объёме», — написала пресс-служба «Ростова».

Стоит отметить, что это уже не первое решение, которое ФИФА принимает в пользу России. Ранее Международная федерация футбола признала, что полузащитник Матиас Норманн не имел права разрывать контракт с «Ростовом». Футболиста обязали выплатить ростовчанам денежную компенсацию.

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