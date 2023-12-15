«Чайка» объявила о назначении Пятибратова на пост главного тренера

Футбольный клуб «Чайка» объявил о подписании контракта с Дмитрием Пятибратовым. Стороны подписали контракт сроком на два с половиной года.

«Сегодня Дмитрий Анатольевич прибыл на сбор в Новороссийск и провёл встречу с руководством клуба, на которой были определены цели на 2024 год, после чего главного тренера представили команде», — сообщила пресс-служба «Чайки».

Напомним, Пятибратов успел поработать в «Сочи», литовском «Тракае», «Мордовии» и «Факеле». В воронежском клубе специалист проработал до 30 апреля 2023, после чего бы отправлен в отставку. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Чайка» также рассматривала кандидатуру Дмитрия Кириченко.

Ранее «Чайку» возглавлял Игорь Семшов (с декабря 2022 года). Команда завершила первый этап сезона-2023/2024 Второй лиги на шестом месте в турнирной таблице и сохранила прописку в группе «Золото» дивизиона «А». «Чайка» набрала 23 очка за 18 матчей. Первое место занял «Краснодар-2» (33).