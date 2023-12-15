Почеттино — о Нкунку: Кристофер может попасть в заявку на матч с «Шеффилдом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что нападающий «синих» Кристофер Нкунку может попасть в заявку лондонской команды на игру 17-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед».

«Он может быть задействован в этом матче. Это хорошие новости, очень хорошие новости. Прямо сейчас нам нужно сохранять спокойствие, потому что Крис окажется под большим давлением. Ему нужно прогрессировать, нужно привыкать к Премьер-лиге», — приводит слова Почеттино известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

Нкунку перешёл в «Челси» этим летом из «Лейпцига» за € 60 млн. Футболист не провёл ни одной игры в АПЛ из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки. «Челси» после 16 туров английской Премьер-лиги располагается на 12-м месте турнирной таблицы, набрав 19 очков. С «Кристал Пэлас» «синие» сыграют 16 декабря на домашней арене.