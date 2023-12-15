«Интернасьонал» согласился арендовать игрока «Зенита» Ренана на полгода — Globo

«Интернасьонал» выразил готовность арендовать защитника санкт-петербургского «Зенита» Роберта Ренана на полгода, несмотря на изначальное желание бразильского клуба взять игрока в аренду сроком на один год. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, на текущий момент «Зенит» не заинтересован в том, чтобы отправлять 20-летнего защитника в долгосрочную аренду.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что бразильский «Коринтианс» отказался от сделки по переходу Ренана, поскольку был готов взять футболиста только в годичную аренду.

Также появились сведения о том, что «Интернасьонал» не будет использовать тот факт, что «Зенит» имеет перед бразильским клубом задолженность за трансфер Юри Алберто, как фактор давления в переговорах по переходу Ренана.