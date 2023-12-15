Игрок «Реала» Тчуамени восстановился от травмы и может сыграть в матче с «Вильярреалом»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени восстановился после стрессового перелома стопы быстрее прогнозируемых сроков, и есть вероятность, что он сможет принять участие в грядущем матче испанской Примеры с «Вильярреалом», который состоится в воскресенье, 17 декабря. Об этом сообщает испанский журналист Карлос Родригес в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, французский полузащитник получил повреждение во время октябрьского матча чемпионата Испании с «Барселоной», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1. По изначальной информации, Тчуамени рисковал пропустить от шести до восьми недель.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Текущее трудовое соглашение французского футболиста рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тчуамени составляет € 90 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.