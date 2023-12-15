Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Реала» Тчуамени восстановился от травмы и может сыграть в матче с «Вильярреалом»

Игрок «Реала» Тчуамени восстановился от травмы и может сыграть в матче с «Вильярреалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени восстановился после стрессового перелома стопы быстрее прогнозируемых сроков, и есть вероятность, что он сможет принять участие в грядущем матче испанской Примеры с «Вильярреалом», который состоится в воскресенье, 17 декабря. Об этом сообщает испанский журналист Карлос Родригес в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, французский полузащитник получил повреждение во время октябрьского матча чемпионата Испании с «Барселоной», в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1. По изначальной информации, Тчуамени рисковал пропустить от шести до восьми недель.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Текущее трудовое соглашение французского футболиста рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тчуамени составляет € 90 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Игрок «Реала» Тчуамени получил травму в первом тайме «эль класико», но не сказал об этом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android