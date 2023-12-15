«Не хватило средств». Спортдир «Интера» — о главном трансферном сожалении клуба

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ответил на вопрос, о не состоявшемся переходе какого футболиста в миланский клуб, он сожалеет больше всего.

«Определённо я назову Бремера. Он был игроком, которого мы однозначно хотели приобрести. Однако наши ресурсы иссякли, а футболисту предложили большую зарплату в другом клубе. Несмотря на имеющееся у нас соглашение с игроком и «Торино», мы решили не продолжать, так как на тот момент затраты были чрезмерными», — приводит слова Аузилио FCInter1908 в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в 2022 году Бремер перешёл из «Торино» в «Ювентус», игроком которого он является до сих пор. Бразильский футболист перешёл в стан «старой синьоры» за € 41 млн. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года.