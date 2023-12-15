«Не всё упирается в голы». Сычёв — о роли Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший футболист Дмитрий Сычёв оценил первую часть сезона-2023/2024 для нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Оцениваю игру Артёма Дзюбы в этой части сезона на отлично. Лидер команды, видно, что очень полезен, помогает команде. В подыгрыше, не просто забитыми мячами, но очень большой вклад вносит как в раздевалке, так и на поле. Видно, что авторитет, очень значимую роль играет в тактических построениях и ментально. Не всё упирается в голы, как говорил Вадим Валентинович Евсеев», — приводит слова Сычёва ТАСС.

В текущем сезоне чемпионата России 35-летний Артём Дзюба провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил три результативные передачи. Также на счету нападающего четыре игры и одна голевая передача в Фонбет Кубке России.